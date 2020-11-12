Burçlar Lefkoşa'ya yeniden kazandırıldı

Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle, Lefkoşa’da bazı burçların tadil çalışmalarının tamamlanması üzerine dün bir etkinlik düzenlendi.

Girne Kapısı ile Zahra Burcu arasındaki kısmındaki surlarda yapılan bitki temizliğinin; Zahra Burcu (Mula) ile Kaytaz (Roccas) Burcu ve Cephane (Quirini) Burcu’nda çökme yaşanan yerlerin tadil çalışmalarının tamamlanması üzerine etkinlik gerçekleştirildi.