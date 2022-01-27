Lefkoşa’dan şiirler ve şarkılar yankılandı

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl yurtiçi turnesi kapsamının ilk durağında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

“Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adıyla düzenlenen ve Neriman Cahit’e atfedilen etkinliğin açılışında “Neriman Cahit’in Edebiyatımızdaki Yeri” başlıklı bir de söyleşi gerçekleşti. Lirik Şiir Grubu üyesi Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde, Öğretmen, öykücü ve şair Mehmet Kansu’nun konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi de Neriman Cahit’in edebiyatımızdaki yeri konuşuldu.

Kansu: Neriman Cahit, mücadeleci bir sendikacıydı

Neriman Cahit’in öğretmen kimliğinin yanında aktivist kimliği olduğunu da söyleyen Kansu, “Neriman Cahit, mücadeleci bir sendikacı, Atatürkçü, laik ve demokrat bir kişiydi de. Kötü yönetime ve iktidarlara karşı durup da ‘Hayır’ diyebilen bir kişiydi” dedi.

Tanpınar: Sanatın ve sanatçının yanında yer almaya devam edeceğiz

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirirken, “Kültürümüz ve sanatımıza büyük katkı sağlayacak olan bu turne programında, Telsim de sorumluluk bilinciyle sanatın ve sanatçının yanında yer almaya devam edecektir” dedi.

Taşçı: 10’uncu yılın gururunu yaşıyoruz

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı da konuşmasında, grubun 10’uncu yılında konserlerine başladıkları yerde turne programına başladıklarının gururunu yaşadıklarını söyledi ve turne programının ana sponsoru Telsim’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız”

Konuşmaların ardından Yıltan Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerini ve bestecilerin bestelerini seslendirdi. Lirik Şiir Grubu’na bu etkinlikte konuk okuyucu olarak Oya Kutsal eşlik ederken, piyanosuyla Kemal Taşçı da gruba eşlik etti.