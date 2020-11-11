Lefkoşa'daki heykel söküldü

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hizmete sunulan Lefkoşa Girne Kapısı'ndaki 'Lefkoşa Suriçi Şehir Müzesi' önüne yerleştirilen heykel ve çevre düzenlemesi tartışmaya neden oldu.

Heykel akşam saatlerinde LTB'nin girişimleriyle kaldırıldı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, heykelin kaldırılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında "Bu kadar önemli gündem maddeleri varken bu konuyla kimseyi meşgul etmek istemezdik ama tarafımızdan ve anıtlar yüksek kurulundan onay almamış olan boğa heykeli yapılan yoğun ve ısrarlı uyarılar sonrasında kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Vakıflar İdaresi'ne ait Girne Kapısı'ndaki 4 katlı bina, YDÜ ile işbirliği ile 'Şehir Müzesi'ne dönüştürülerek 15 Kasım'da açılmaya hazırlanırken, bina önündeki eserler belediye ile YDÜ'yü karşı karşıya getirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı heykelin ve çevre düzenlemesinin "izinsiz olduğunu" iddia ederek sökülmesi için girişim başlattı, YDÜ yönetimi ise heykelle ilgili izin başvurularının yapıldığını öne sürdü.

YDÜ ve Vakıflar İdaresi tarafından yürütülen çalışmalara söz konusu izin başvuru ve yazışmalarının bir süre önce yapıldığı öğrenildi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter imzalı 10 Kasım 2020 tarihli yazıda belediyeden bu konuda “izin” talep edildi. 11 Kasım 2020 tarihli Harmancı imzalı belediye cevap yazısında ise belediye ile doğrudan iletişime geçilmesi istendi ve yapılacak düzenleme ile ilgili belediyeden onay alınması gerektiği belirtildi.