Lefkoşa’da yeni bir anlayış, yeni bir mekan: Routine

Lefkoşa yeni bir mekâna kavuştu. Cafe & Bar Routine, isminin aksine sıradanlığın ötesine geçmek, kendi özgün tarzını yaratmak için yola çıktı.



Routine, Lefkoşa’da tarihi mahkemeler yolunun ilerisinde, Haşmet Gürkan Sokağı’nın solunda yer alıyor.



Yeni yerel işletme ve girişimlere destek vererek, tanıtımlarına katkı koymayı ilke edinen YENİDÜZEN, Lefkoşa’da farklı bir alternatif yaratmayı hedefleyen Routine Nicosia’yı ziyaret etti, işletmecisi Işıl Yeşilçimen’den gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.



“Biz Routine’in sadece canlı müzik akşamları ile hatırlanmasını istemiyoruz” diyen Işıl Yeşilçimen, özellikle iş çıkışı ya da öğle arasında misafirlerini ağırlamak, özel menülerini sunmak istiyor.



Özel kokteyller sunulan barından, el yapımı vegan ve gluten free özel makarnalarına, pasta ve tatlılarına kadar hem servis, hem de mutfağında iddialı bir mekan Routine… Bu yeni mekanda haftanın belirli akşamları canlı performanslar da sunuluyor, özellikle genç müzisyenlere sahne imkanı yaratılıyor.





Eylül ayının ortasından itibaren özel menülerinin hizmete gireceğini paylaşan Routine işletmecileri, “Her müşteri ile birebir ilgilenmek, güler yüzlü bir hizmet politikası ile fark yaratmak” amacında…