Lefkoşa’da Yazın keyfi Rüstem’de Yaz Atölyeleri ile çıkar

Dört mevsim kültür-sanatın başkentteki uğrak yeri olan Rüstem Kitabevi bu kez de yaz aylarında düzenleyeceği eğitici ve sosyal içerikli atölye çalışmaları ile hem çocuklara hem de gençlere eğitici-öğretici keyifli ortamlar yaratıyor.

Çocuklar ve gençler Rüstem Kitabevi’nin kendine özgü, ilham verici ortamında atölyelere katılırken yetişkin ebeveynler için de kafe,restoran,bar,sergi salonları ve kitabevinde vakit geçirme imkanı sunuyor. Rüstem Kitabevi bu yaz sanatseverler yanı sıra çocuklar ve gençlerin de uğrak yeri olacak.

ATÖLYELER ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çocuklar İçin Resim Atölyesi – Renkler ve hayal gücüyle tanışma zamanı.

Çocuklar İçin Tiyatro Atölyesi – Oyunlarla, doğaçlamayla sahneyle tanışıyoruz.

16+ Tiyatro Atölyesi – Duyguyu, bedeni ve sesi keşfetmek isteyen gençler için.

Gitar Kursu – Müzikle bağ kurmak isteyen herkes için başlangıç ve temel bilgiler.