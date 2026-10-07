Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufundan bir tutuklu

Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin dün düzeneleği ortak operasyonunda, E.C.E'nin (E-36) tasarrufunda yaklaşık 170 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık hint keneviri içerdiğine inanılan 5 sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.