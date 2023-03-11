Lefkoşa’da seyir halindeki araç yandı!

Lefkoşa’da, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir araç yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, saat 14.30 sıralarında, Ceylan Güçlü kullanımındaki FH 970 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada meydana geldi.

Bölge sakinleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümündeki aküsü, hava filtresi, plastik aksamları ve ön kaputunun zarar gördüğü ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.