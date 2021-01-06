Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu

Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle” suçlarından tutuklanan zanlılar O.B. ve Y.B., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev, zanlıların "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme ve Sahtekârlıkla Mal Temini" suçlarından tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, 5 Ocak tarihinde Lefkoşa'da zanlı O.B.’nin tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğuna inanılan C520800345 seri numaralı 100 Türk Liralık banknotu 86,92 TL değerinde yapmış olduğu alışveriş karşılığında tedavüle sürüp sahtekârlıkla eşya temini ve 13 TL üst alarak sahtekârlıkla para temini yaptığı yönünde şikâyet olduğunu söyledi.

Polis, zanlının ayni konu market içerisinde tekrar bir adet 100 Türk Liralık C452543305 sahte banknot tedavüle sürmek istediği esnada görevli polisler tarafından suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis, akabinde O.B., ile beraber yaşamakta olduğu zanlı Y.B.’nin ikametgâhında yapılan aramada adı edilenlerin sahte olduklarını bildikleri C490542321, C452543305, C414546301, C520800345, C478657587, C748457154, C621341215, C325754621 ve C254568941 seri numaralarından oluşan toplam 43 adet 100TL den oluşan 4 bin 300 TL banknot para tespit edildiğini söyledi. Yine yapılan soruşturma neticesinde KKTC genelinde farklı iş yerlerine söz konusu paralardan tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. Polis ayni gün zanlı 1 tarafından Malin 2 isimli iş yerinde tedavüle sürüldüğü tespit edilen C452543305 ve C520800345 seri nolu 2 adet sahte olduğuna inanılan banknot tespit edilerek emare olarak alındığı söyledi.

Paraları Haziran ayında Türkiye’den getirdi…

Polis memuru Mustafa Sensev zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini O.B.’nin gönüllü ifadesinde konu paraların bir kısmını 10 Haziran 2020 tarihinde KKTC'ye Girne limanından giriş yaptığı esnada getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis zanlı Y.B.’nin de ifadesinde konu paraları 29.10.2020 tarihinde KKTC'ye Girne Limanından Giriş yaptığı esnada getirdiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlı O.B.’nin borcuna karşılık olarak S.T isimli bir şahsa vermiş olduğu paralar içerisinden C478657587 ve C0748457154 seri numaralarını kapsayan 2 adet 100TL banknot tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.