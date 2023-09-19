Lefkoşa’da otobüs bilet fiyatlarına 10 ile 15 TL arası zam
Lefkoşa’da otobüs bileti fiyatları bugün itibariyle yüzde 50 artışla 20TL'den 30TL'ye yükseldi.
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Lefkoşa’da otobüs bileti fiyatları bugün itibariyle yüzde 50 artışla 20TL'den 30TL'ye yükseldi.
Lefkoşa – Gönyeli arası otobüs sefer fiyatlarının ise 20 TL’den 35 TL’ye yükseldiği bildirildi. Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ise masraflarının yüzde 300 oranında arttığını bu nedenle taşımacılık fiyatlarında artışa gidildiğini söyledi.
Akaryakıt fiyatlarına son aylarda ardı ardına gelen zamların, taşımacılık sektörünü zora soktuğu ifade ediliyor…
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