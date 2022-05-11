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Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi araç trafiğine kapatılacak

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi araç trafiğine kapatılacak

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde yarın yapılacak asfalt-yama çalışmaları dolayısıyla yol çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde yarın yapılacak asfalt-yama çalışmaları dolayısıyla yol çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Osman Paşa Caddesi’ndeki elektrik hatlarının geçtiği kısımların asfalt-yama çalışmaları dolayısıyla 08.30-14.30 saatleri arasında bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir” denildi.

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