Lefkoşa’da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Ramazan Amıklı hayatını kaybetti.
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Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Ramazan Amıklı hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklama:
Saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi yakınlarında, Ramazan AMIKLI (E-23), yönetimindeki CB 100 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp Sera Tarım önlerinde bulunan reklam tabelasının beton bloğona çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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