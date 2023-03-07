Lefkoşa’da kavga, 2 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor

Lefkoşa’da pazar günü sabah 2.30 sıralarında toplamda 6 kişinin karıştığı kavga meydana geldi. Kavga sonucunda 46 yaşındaki Kemal Yakudoğlu ve 32 yaşındaki Mehmet Karalar’ın burnu kırıldı.

Polis, kavgada, Yakudoğlu, Karalar ve Hasan Ergel (E-27)’i darp eden A.H.(E-20) ve H.K.(E-20)’nin tutuklandığını, O.K.’nin ise arandığını duyurdu.

Soruşturma devam ediyor.

Sakallı’nın ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi”

Türkmenköy’de kaldığı evde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 59 yaşındaki Ayhan Sakallı’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Çalıştığı iş yerinden 2 adet fritöz, 4 adet yorgan çaldı

Lefkoşa’da bir işyerinde çalışan Y.S’nin (E-39) şubat ayı içerisinde işyerinden toplam 7000 TL değerinde 2 adet fritöz ve 4 adet yorgan çaldığı tespit edildi.

Polis, şahsın tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

4 işletme kapatma saatine uymadı, yasal işlem başlatıldı

Girne’de faaliyet gösteren 4 işletmenin eğlence mekanlarına yapılan kontrol neticesinde kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Polis, bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldığını belirtti. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de uyuşturucu, 3 tutuklu

Girne’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda 28 gram hintkeneviri bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucunun bulunduğu ikametgahta kalan L.O.(E-21), N.M.M.A.(E-26) ve M.A.M.A.(E-27) tutuklandı.

Bulunan madde emare olarak alındı, soruşturma devam ediyor.