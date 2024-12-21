Lefkoşa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutukladı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, B.C.W.E’nin (E-24) kaldığı ve E.M.B’nin (K-24) misafir olarak bulunduğu evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ülkede ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, tutuklanan söz konusu şahıs aleyhinde soruşturma devam ediyor.

Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, bu sabahın erken saatlerinde kamuya açık bir yede 247 miligram alkollü H.E.(E-54), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Lefkoşa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: İki tutuklu

Lefkoşa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutukladı.Polis Basın Bülteni'ne göre, saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, B.C.W.E’nin (E-24) kaldığı ve E.M.B’nin (K-24) misafir olarak bulunduğu evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Araçlarında sopa ve bıçak bulunduran iki kişi tutuklandı

Lefke ve Girne’de araçlarında bıçak ve beyzbol sopası bulunduran iki kişi tutuklandı.Polis Basın Bülteni'ne göre, Lefke’de saat 17.00 sıralarında polis tarafından yapılan trafik kontrolünde durdurulan B.G’nin (E-22) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne'de aracında bıçak bulundu

Girne’de saat 22.00 sıralarında bir araç park yeri içerisinde, Y.K’nin (E-34) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Lefkoşa’da iki taraf arasında kavga çıktı: Bir yaralı, dört tutukluLefkoşa’da, dün yaşanan tartışma ardından iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişinin kafatası kırıldı, dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 173 miligram alkollü A.G.(E-51), 185 miligram alkollü T.P.(E-49) ve 242 miligram alkollü M.G. (E-45) , diğer taraf olan 361 miligram alkollü Y.B.(E-39) ile kavga ederek, birbirlerine vurup, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Ayrıca kardeşiyle kavga ettikleri gerekçesiyle, olayın hemen akabinde E.B.(E-32), A.G’nin başına yumruk atarak ciddi şekilde darp etti. Başını zemine çarpan A.G.'nin kafatası kırıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.G., tedavi altına alındı.

Meseleyle ilgili T.P., M.G., E.B. ve Y.B. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.