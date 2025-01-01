Lefkoşa’da ev ve araba yangını

Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde dün bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen davlumbazın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında davlumbaz yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı mutfağın duvarları islendi.

Öte yandan bu sabah Lefkoşa’da Marmara bölgesinde, bir apartmana ait araç park yerinde park halinde bulunan Meltem Aytekin’nin sorumluluğundaki HM 080 plakalı araçta, muhtemel elektrik kutusunda oluşan kısa devrenin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülürken, aracın sigorta kutusu, sol ön lambası ve üst makine kapağı yandı.

Alkolü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da bu sabah Osman Örek Caddesi üzerinde, İsmail Volkan (E-48) 100 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LL 683 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Citroen trafik Işıklarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için duran Cemil Diker (E-31) yönetimindeki PE 126 plakalı salon aracın arkasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. LL 683 plakalı araç sürücüsü İsmail Volkan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.