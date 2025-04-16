Lefkoşa’da cumartesi günü “Çocuk Şöleni” var

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında cumartesi günü 16.00 – 19.00 saatleri arasında Taşkınköy’de Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda düzenlenecek şölende eğlenceli ve öğretici atölyeler olacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, şölende Hasder "Markutti ve uçurtma", Ülviye Karabaşak "Ebru sanatı", Ozan Özgenler "çanta boyama ve resim", Ferdiye Yurdakul "Mandala", Science for Kids "Bilim" ve El Ele Kreş "Taç Yapma" atölyesi düzenleyecek.

Programa göre, saat 17.00’de LBO Çocuk Korosu mini konser verecek. Etkinlikte saat 17.30’da sihirbazlık gösterisi, 18.15’te kukla gösterisi (Vantrolog Hanife Tayyerci ile) ve 18.45’te Hipop dans gösterisi sunulacak. Etkinlik boyunca Lefkoşa Gezi Treni özel turlar da düzenleyecek.