Lefkoşa’da cinsel taciz iddiası

Lefkoşa’da yemek siparişi götürdüğü eve izinsiz girerek 16 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen paket servis elemanı A.S. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, geçtiğimiz Pazar günü yemek siparişi götürdüğü eve izinsiz olarak girip, mülke tecavüz ettikten sonra, 16 yaşındaki gence cinsel tacizde bulunduğu yönünde şikayet aldıklarını belirtti.

Polis, olayın Çarşamba gün bilgilerine geldiğini ve aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru bir soru üzerine olayla ilgili herhangi bir tanık veya kamera kaydı olmadığını, genç kızın ilk şikayetini komşusuna yaptığını söyledi.

Aydoğanlı, zanlının suçlamayı kabul etmediğini belirtip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.