Lefkoşa’da “cinsel saldırı” iddiası

Aracına aldığı 20 yaşındaki şahsa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan P.S. Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, olayla ilgili bulgularını aktaran polis, Perşembe sabahı Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde aracıyla ile seyir halinde bulunan zanlının, otostopçu olarak aldığı, şahsa cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

Polis, zanlının Perşembe günü Lefkoşa'da Lokmacı geçiş noktasından kuzeye geçiş yaptığı sırada tespit edildiğini ve kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak, tutuklandığını anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının ifadesinde cinsel saldırı suçunu kabul etmediğini belirtti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin darp edildiğini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.