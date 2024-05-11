Lefkoşa’da cazla buluşmanın ana istasyonu Rüstem Kitabevi

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat etkinlik ve buluşma mekânlarından Rüstem Kitabevi değerli caz müzisyenlerinden oluşan bir ekibin sahne aldığı caz gecesi ile caz severlere keyifli bir Cuma gecesi yaşattı.

Belli aralıklarla yaptığı caz geceleri ile hem ülkemizin caz müzisyenlerine sürekli sahne açan hem de caz müziği severlerin taleplerine karşılık veren Rüstem Kitabevi’nin 10 Mayıs gecesi yer alan etkinliğinde vokalde Süleyman Todds, bas gitarda Cahit Kutrafalı, gitarda Kadir Evre ve davulda Uğur Güçlü’den oluşan dörtlü sahne aldı.

Yoğun ilgi sonucunda hem iç hem de dış mekan doldu

Aralarında yabancıların,birçok müzisyen ve sanat camiasının sevilen simalarının da takip ettiği yoğun katılımlı caz gecesinde dörtlü hem klasik caz standartlarını hem de cazla yakın teması olan bossa nova, R&B, soul gibi türlerden de parçaları seslendirdiler.