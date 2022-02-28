Şüpheli bavul ve el çantasından kıyafetler çıktı

Girne Kapısı’ndaki Kuğulu Park’ta polise şüpheli paket ihbarı yapıldı, ihbarı değerlendiren polis, şüpheli görülen bavul ve el çantasını patlattı. Şüpheli el çantası ve bavuldan kıyafetler çıktı…

Yapılan ihbar üzerine geniş güvenlik çemberi altına alınan bölgede polis ekipleri ve bomba imha uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şüpheli bavul ve çanta, Bomba İmha Uzmanları tarafından patlatıldı, bomba ile ilgili bir emareye rastlanmadı. Polis, olay yerindeki incelemelerin ardından şüpheli bavul ve el çantası içinden muhtelif kıyafetlerin olduğu açıklamasını yaptı.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da bulunan Kuğulu Park alanı içerisinde, bir şüpheli bavul ve el çantası bulunduğu polise bildirilmiştir. Alınan bilgi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından şüpheli bavul ve el çantasına müdahale edilmiş olup, içerlerinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

Aynı bölgede bir hafta içinde ikinci ihbar

Bölgede bir hafta içinde ikinci kez bomba paniği yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Lefkoşa Türk Lisesi karşısında, Atatürk Kültür Merkezi önünde şüpheli iki çanta nedeniyle polise bomba ihbarı yapılmıştı.

Bomba inceleme uzmanları olay yerindeki çantaları patlatmış, ancak bomba ile ilgili bir emareye rastlanmadığı açıklanmıştı.

FOTOĞRAFLAR BURÇİN AYBARS