Lefkoşa'da ‘Biz Size Hayranız’ sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yeni oyunu ‘Biz Size Hayranız’ın prömiyerini yaptı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu'nda sahnelenen oyunu Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da takip etti.

Oyun öncesi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından Dünya Tiyatrolar Günü bildirisi okundu.

Oyunun sahnelenmesinin ardından yaptığı konuşmada, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Başkan Harmancı, "Tiyatro olduğu sürece umut vardır, tiyatro olduğu sürece demokrasi vardır” dedi.

Her Çarşamba ve Cuma akşamı sahnelenecek oyunu izleyebilmek için en fazla 72 saat önce yapılan antijen testi sonucunun ibraz edilmesi gerektiği kaydedildi. Oyun biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve www.biletinial.com adresinden alınabilir.