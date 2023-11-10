Lefkoşa’da bıçaklı saldırı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da, Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartmanın otoparkında meydana gelen olayda Adem Ozansoy bıçakla yaralandı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, baba ile oğlu taraf olup, aralarında tartışma çıkan diğer oğlunu bıçakla yaraladı.

Önce darp sonra bıçakla yaralama

Lefkoşa’da Küçükkaymaklı’da, kalmakta oldukları ikametgâhın ön kısmında, aralarında yaşanan tartışma sonucu 47 yaşındaki S.O.ve 25 yaşındaki O.O bir taraf olup, 20 yaşındaki A.O.’yu ciddi şekilde darp ettikten sonra S.O. ve O.O. kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları bıçaklar ile A.O.’yu göğüs kısmından yaraladı.

A.O. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

S.O. ve O.O. tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.