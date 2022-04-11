Lefkoşa’da bebek cesedi bulundu

Lefkoşa’nın güneyinde, “Solomu Meydanı’nda” bulunan halka açık tuvaletlerde, çöp poşeti içerisinde bebek cesedi bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Lefkoşa’da “Solomu Meydanı’nda” yer alan umumi tuvaletleri temizleyen görevlinin bir bebek cesedi bulduğunu yazdı.

Gazete, dün akşamüzeri meydana gelen olay sonrası polis ve ilgili birimlerin olay yerine gittiklerini, bebek cesedinin çürüme aşamasında olduğunu da aktardı.