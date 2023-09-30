Lefkoşa'da 5 torba ilaç bulundu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 torba daha ilaç bulunduğunu ve polise teslim edildiğini duyurdu.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Dün akşam Lefkoşa Türk Belediyesi temizlik şubesi ekipleri tarafından bir ana cadde üzerinde çöp konteyneri içerisinde 3 büyük iki de küçük torba bir kapağı kesilmiş ilaç tespit edilmiş ve polisimize teslim edilmiştir."