Lefkoşa'da 5 torba ilaç bulundu
Dün akşam Lefkoşa Türk Belediyesi temizlik şubesi ekipleri tarafından çöp konteynırında torbalarca ilaç bulundu
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 torba daha ilaç bulunduğunu ve polise teslim edildiğini duyurdu.
Harmancı'nın paylaşımı şöyle:
"Dün akşam Lefkoşa Türk Belediyesi temizlik şubesi ekipleri tarafından bir ana cadde üzerinde çöp konteyneri içerisinde 3 büyük iki de küçük torba bir kapağı kesilmiş ilaç tespit edilmiş ve polisimize teslim edilmiştir."
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Etiketler : doktor, ilaç, Mehmet Harmancı, sahte reçete, eczacı