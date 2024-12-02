Lefkoşa Uluslararası Festivali, 2024’ü de dopdolu bir programla uğurlayacak

Avrupa Kültür Başkenti adayı Lefkoşa 2030 kampanyası Lefkoşa Uluslararası Festivali (NIF) 2024 Aralık ayında 3 büyük projeyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Demokrasinin kırılganlığına değinen festivalde Festival d'Avignon (Fransa) tiyatrosunun yapım yöneticiliğinde Portekizli Tiago Rodrigues'in yazarlık ve yönetmenliğinde "Catarina ve Faşistleri Öldürmenin Güzelliği" performansı, yönetmen Kostas Silvestros’un 2021 yılından sahnelenmeye başlayarak bugüne kadar dünyanın farklı şehirlerinde 12 bin seyirciye ulaşan dostluk ve barışa ilahi niteliğindeki tiyatro gösterisi “STILL! Dünyayı Dolaşan bir Heykel" Yılbaşı Özel Gösterisi ve Klitos Klitou tarafından yönetilen, çocuklardan anne babalara kadar her yaştan izleyiciye hitap eden ve Noel Arifesinde çocuklar için sahnelenecek NIF Yapımı "Bir Zamanlar" Aralık ayında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda olacak.

Noel Arifesi’nde çocuklara Kıbrıstan müzikli masallar: “Bir Zamanlar”

Kasım ayındaki ilk üç performansın başarısının ardından Uluslararası Lefkoşa Festivali, 24 Aralık 2024 Salı günü Noel Arifesi saat 11:00 ve 16:00'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda “Bir Zamanlar”a iki gösteri daha ekliyor. Avrupa Kültür Başkenti ünvanına aday şehir olan Lefkoşa 2030, Kıbrıs'ın geleneklerini, mitlerini ve masallarını kucaklayarak Kıbrıs’ın somut olmayan kültürel mirasına vurgu yapıyor. Bu bağlamda dikkat çekici bir yaratıcı ekibin çalışmasıyla Kıbrıs masallarını hayata geçirdi. Bunlar arasında Ejderha ve Prenses, Pittortos, Trantafyllene, Dkiamantis ve Stachtoula yer alıyor.

Yeni yıla dostluk ve barışa ilahi niteliğindeki tiyatro gösterisi “Still” ile girmek ister misiniz?

2021 kapsamında yolculuğuna başlayan ve 12.000 seyircinin kalbini kazanan, dostluk ve barışa ilahi niteliğindeki tiyatro gösterisi “STILL!” 31 Aralık 2024 Salı günü yılbaşı kutlamasıyla geri dönüyor.Saat 16:00’da Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda.bir kez daha sahnelenecek gösteri yönetmen Kostas Silvestros, koreograf Panagiotis Tofi,söz yazarı Stavros Stavrou, Yunan piyanist ve besteci Thodoris Economou’dan oluşan yaratıcı ekibin bir çalışması olarak çocuklarla buluşacak. Still,her yaştan çocuğa yönelik, her milletten insanın katılabileceği bir gösteridir.

NIF, 2,5 saatlik "Catarina ve Faşistleri Öldürmenin Güzelliği" oyununu ağırlıyor

Demokrasinin kırılganlığına değinen festival kapsamında Festival d'Avignon (Fransa) Yapım yöneticiliğinde Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa) tarafından yapılan ve Yazarlığı ile Yönetmenliğini Portekizli Tiago Rodrigues'in yaptığı "Catarina ve Faşistleri Öldürmenin Güzelliği" performansı ile iki kez Kıbrısta sanataseverlerin karşısına çıkacak. Yönetmen ve oyun yazarı, dönemin yakıcı sorununa değiniyor ve "Faşizm ne demektir?" diye sorarak bizi ilgisizliğimizden kurtarmaya ve daha iyi bir toplum yaratma konusunda düşünmemizi sağlamaya çalışıyor. Oyun, yılda bir kez bir faşisti öldürmek için normal hayatlarını terk etme gibi paradoksal bir geleneğe sahip olan Güney Portekiz'deki bir ailenin üyelerini konu alıyor. 2 buçuk saatlik oyun 10 ve 11 Aralık 2024 tarihlerinde saat 20:30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda portekizce dilinde ve İngilizce-yunanca altyazılı şekilde gerçekleştirilecek.

Rodrigues izleyiciye ahlaki ikilemlerden kolay bir çıkış yolu sunmayı reddediyor ve faşizmle ne kast ettiğini göstermekten çekinmiyor

Tiago Rodrigues'in oyunu ve performansı, demokraside yükselişe geçen faşist güçlerle başa çıkmanın en iyi yolları nelerdir gibi ağır siyasi meseleleri ele alıyor. Ailenin sloganı olan "iyilik yapmak için kötülük yapmak" ahlaki olarak kabul edilebilir mi? Daha iyi bir dünya mücadelesinde şiddetin yeri var mı? Demokrasiyi savunmanın daha iyi yollarını ararken demokrasinin kurallarını çiğneyebilir miyiz? Bütün bunlar kolayca karikatüre dönüşebilir, ancak Rodrigues izleyiciye bu ahlaki ikilemlerden kolay bir çıkış yolu sunmayı reddediyor ve faşizmle ne kast ettiğini bize göstermekten kesinlikle çekinmiyor.

Biletler: Soldout Tickets website: bit.ly/NIF24_tickets, Stephanis Store ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu box office (Pazartesi -Cuma saat 10:00-13:00).

Bilgi: 22797979 (Pazartesi -Cuma saat 10:00-13:00) & bit.ly/Website_NIF2024