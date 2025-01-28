Lefkoşa Türk Lisesi’nin tarihi bandosu 57 yıl sonra yeniden hayat buluyor.

“Kıbrıs Türk bandosu” denince akla gelen ilk isimlerden merhum Zeki Taner’in 1950’li yılların başında Türk Lisesi’nde kurduğu bando, oğlu, meslektaşı ve bu okulda görev de yapan Yılmaz Taner’in girişimleriyle yeniden canlandırılıyor.

Müzik hayatında 65 yılı geride bırakan eğitimci ve sanatçı Yılmaz Taner, Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) bandosunun yeniden kurulması için gerekli olan müzik enstrümanlarının okula hibe edilmesini sağladı.

Enstrümanlar Sevda - Cenap And Müzik Vakfı tarafından Yılmaz Taner’in başkanlığını yaptığı Müzik Vakfı’na bağışlandı. Yılmaz Taner da bando için gerekli olan 24 enstrümanı okula teslim etti.

Bu kapsamda LTL’de oluşturulan bando odası küçük bir törenle açılırken, törende LTL Müdür Vekili Umay Akansel, müzik öğretmenleri Simge İnce Yıldız, Soley Aksunlar, LTL Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Özdamar ve diğer öğretmenler de hazır bulundu.

Okul bandosunun yeniden hayat bulması için gösterdiği gayret ve çaba için LTL ailesi adına Yılmaz Taner’e teşekkür edildi.

Taner: “Bu güzelliğin ada çapındaki okullara yayılması en büyük arzumdur”

Törende söz alan Yılmaz Taner ise LTL bandosu için gerekli olan müzik aletlerinin, faaliyetlerini Türkiye’de sürdüren, çoksesli müziğin benimsenmesine ve gelişmesine katkı sağlayan Sevda - Cenap And Müzik Vakfı tarafından bağışlandığını kaydetti.

Bandonun müziğin ve müzik eğitiminin bel kemiği olduğunu vurgulan Taner, 1950-51 yıllarında merhum babası Zeki Taner tarafından Türk Lisesi’nde kurulan ilk bandonun çoksesli müziğin diğer okullarda da benimsenmesine neden olduğunu söyledi.

Yılmaz Taner, “Türk Lisesi Bandosu 1963 olaylarının başlamasıyla Mücahitler Bandosu’na sonra da Güvenlik Kuvvetleri Bandosu’na dönüştü. Bu aşamaların hepsine birebir tanık olduğum için mutlu ve gururluyum” dedi.

Yılmaz Taner, kendi öğretmenliği döneminde Türk Lisesi’nde bayrak törenlerinde İstiklal Marşı’nın bandoyla okunduğunu da anımsatarak, müzik dersinin ulusal bilinci, bayrak ve vatan sevgisini nasıl canlı tuttuğunu, ruhu nasıl etkilediğini anlattı.

1968’ten bu yana Türk Lisesi’nden bando olmadığını, yıllar içinde okullardaki bando geleneğinin de kaybolduğunu belirten Yılmaz Taner, bundan büyük üzüntü duyan babasını kaybettikten sonra bando ateşini yeniden Lefkoşa Türk Lisesi’nde yakmanın yollarını aradığını söyledi.

Başından beri süreçte yer alan ve şimdi emekliye ayrılan LTL Müdürü Niyazi Türkseven ile müzik öğretmeni Soley Aksunlar’ın dayanışması ve heyecanının da kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz Taner, Sevda - Cenap And Müzik Vakfı yetkililerine teşekkürlerini yineledi.

“65 yıldır müzikle iç içeyim”

Lefkoşa Türk Lisesi’nin tarihi bandosunun 57 yıl sonra ihya edileceğini, Zeki Taner’in hep hatırlanacağını vurgulayan Yılmaz Taner, “Bu güzelliğin ada çapındaki okullara yayılması, bunun örnek olması en büyük arzumdur” dedi.

1991’de emekliye ayrıldığını, şu an eskisinden kat kat fazla çalıştığını söyleyen Yılmaz Taner, “65 yıldır müzikle iç içeyim” diyerek cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konserleri olacağını da ifade etti.

Yılmaz Taner, konuşmasının sonunda babası Zeki Taner şefliğindeki Türk Lisesi Bandosu’nun ilk öğrencilerinin yer aldığı fotoğrafı okula armağan etti.

Bando çalışmalarına şubat tatili sonrasında başlanacak

Öte yandan LTL’deki öğrencilerin bando eğitimi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Bandosu tarafından verilecek. Eğitimler şubat tatilinden sonra başlayacak.