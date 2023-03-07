Lefkoşa Türk Lisesi “İyilikte Yarışalım” projesine katıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “İyilikte Yarışalım” temalı Sosyal Sorumluluk Proje yarışmasına Lefkoşa Türk Lisesi de “Hayata Karış” projesiyle katıldı.

Projenin amacı sorumluluk sahibi, iyilik yapmayı bilen, özverili genç kuşaklar yetiştirmek olduğu açıklandı. Lefkoşa Türk Lisesi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, R.R.Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu öğrencileri ile birlikte Lefkoşa Belediyesi’nin katkılarıyla ağaç dikme etkinliği yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını LTL öğrencisi Esma Nur Ballı ve Sudenaz Çağla Candır yaptı.

Esma Nur Ballı konuşmasında Hayata Karış projesiyle farklı gelişen çocuklarla gençlerin kaynaşmasını sağlayarak İyilik kavramını içselleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ardından Sudenaz Çağla Candır adlı öğrenci İyiliğin herhangi bir karşılık beklemeden yapılan bir eylem ve ahlaki değerlerimiz içerisinde en temeli olanı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Gazeteci Mustafa Gürsel yanında getirdiği posta güvercinlerini çocuklara tanıttı. Çocukların güvercinlere dokunarak onları sevmesinin ardından, posta güvercinleri, dikilen her fidanın güçlenmesi gibi İYİLİĞİN de güçlenerek yayılmasını dileyerek özgürlüklerine kavuşturuldu.