Mimar Onur Olguner Lefkoşa Dereboyu’nda kesilen ağaçların Lefkoşa Belediyesi’nin izni ile kesildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Olguner, “Dereboyu'nda asırlık ağaçların belediye tarafından izinli bir şekilde katledilmesi tüm şehir sakinlerinin yüreğini yakmıştır” dedi.

Olguner “Bu şehir kelaynağa dönmeden acilen Lefkoşa Türk Belediyesi yeşil kent politikalarını benimsemelidir” vurgusunda bulundu.

İşte o paylaşım:

Biz Lefkoşa’da yeterince ağaç olmadığı için ağaçlandırma vizyonlarını ortaya koyarken Lefkoşa günbegün ağaçlarını kaybetmeye devam ediyor. Dereboyu'nda asırlık ağaçların belediye tarafından izinli bir şekilde katledilmesi tüm şehir sakinlerinin yüreğini yakmıştır.

Biz Lefkoşa Türk Belediyesi idaresine sadece şehri değil, şehrin ağaçlarını da emanet ettik!

Bu şehir kelaynağa dönmeden acilen Lefkoşa Türk Belediyesi yeşil kent politikalarını benimsemelidir.

Lefkoşa'nın en güzel rengi yeşildir!

Dereboyu’nda üzen manzara