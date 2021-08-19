Dereboyu’nda üzen manzara

Yeşile hasret Lefkoşa’da, Dereboyu’nda uzanan yıllanmış ağaçlar kesildi, ortaya çıkan manzara üzdü.

Ağaçların ‘özel mülk’ içerisinde olduğu ve Orman Dairesi’nin izni ile kesildiği öğrenildi.

Lefkoşa Dereboyu, Golden Tulip Otel karşısındaki okaliptüs ağaçlarının kesilmesi bazı çevrelerin tepkisine neden olurken, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, “Özel mülktü, inşaat izni alındı, izinli olarak kesim yapıldı” dedi.