Lefkoşa Trenyolu Polikliniği tadilat nedeniyle kapalı olacak
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nin, tadilat nedeniyle 20- 31 Mart 2023 tarihleri arasında kapalı olacağını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nin, tadilat nedeniyle 20- 31 Mart 2023 tarihleri arasında kapalı olacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların bu süre zarfında en yakın sağlık kuruluşlarından hizmet alabilecekleri belirtildi.
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