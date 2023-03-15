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Lefkoşa Trenyolu Polikliniği tadilat nedeniyle kapalı olacak

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği tadilat nedeniyle kapalı olacak

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nin, tadilat nedeniyle 20- 31 Mart 2023 tarihleri arasında kapalı olacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nin, tadilat nedeniyle 20- 31 Mart 2023 tarihleri arasında kapalı olacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların bu süre zarfında en yakın sağlık kuruluşlarından hizmet alabilecekleri belirtildi.

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