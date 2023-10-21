Lefkoşa Rum Belediyesi’nden Azimkâr’a ödül

Lefkoşa Rum Belediyesi ve Belediye Meclisi, bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkâr’a ödül vererek teşekkür etti.

GÜNEYİN KONUŞTUĞU KIBRISLI TÜRK: ŞAZİYE AZİMKAR