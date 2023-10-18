GÜNEYİN KONUŞTUĞU KIBRISLI TÜRK: ŞAZİYE AZİMKAR

Onur ULAĞ

İlk yardım bilgisi sayesinde Kıbrıs’ın güneyindeki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir adamı hayata döndüren 34 yaşındaki Kıbrıslı Türk, Şaziye Azimkar, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Azimkar, söz konusu şahsı hayata döndürmesinin ardından Kıbrıs’ın güneyinde “kahraman” olarak anıldı…

İlkyardımın ardından adamı acil servise taşıyan Ambulans Servisi’nin Sorumlusu Riana Constantinou, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, Azimkar’a teşekkür etmek için ambulans servisiyle iletişime geçmeye davet etti:

“Bugün sizin elleriniz 46 yaşındaki bir babaya yaşam hakkı verdi… Sizin elleriniz onu kurtarmamızı sağladı. Lütfen Ambulans Servisiyle iletişime geçin ve bilgilerinizi bırakın. Binlerce teşekkürler… Sizin gibi bir vatandaşla hepimiz gurur duyuyoruz.”

YENİDÜZEN’e konuşan Azimkara, Constantinou’yu aradığını ve kendisini “sen olmasaydın bu kişi şuan yaşamıyordu” diyerek tebrik ettiğini aktardı.

Güneyde, ilkyardım eğitiminin tüm işletmeler için zorunlu olduğunu, bu kapsamda aldığı eğitim sayesinde hayat kurtarabildiğini anlatan Azimkara, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, ilkyardım eğitimi veren işletmelere, yüzde 70 oranında teşvik verdiğini kaydetti.

Azimkara, "İnsan insandır, can da candır. Hepimiz biriz, o yüzden böyle bir aileye yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum" dedi.

YENİDÜZEN: Olay günü neler yaşandı? Anlatabilir misiniz?

Şaziye Azimkar: “Olayın yaşandığı gün oğlumu Engomi bölgesinde doktora götürmüştüm. Oğlumu doktora götürdükten sonra oğluma hem atıştırmalık bir şeyler almak hem de bir kahve almak için Mall Of Engomi isimli alışveriş merkezine geçtik. Alışverişimizi yaptıktan sonra dışarıya çıkarken beş altı kişilik bir grup gördüm ve bir adamda yerde yatıyordu. Çantamda her zaman bulundurduğum özel eldivenlerim var onları çıkarmaya başladım.

Daha sonra anneme ve oğluma lütfen siz uzakta durun ben gidiyorum dedim. Olayın yaşandığı yere gidince kendimi tanıttım ilk yardım sertifikamın olduğunu ve yardım edebileceğimi dile getirirdim. Ben yardım edebileceğimi söyler söylemez insanlar bana lütfen gel dedi. Daha sonra hemen kalp masajı (CPR) yapmaya başladım.

Defibrilatörü kalp krizi geçiren kişiye taktıktan sonra üç kez şok uyguladım. Şok verince adam yerinden silkelendi ama nabız yoktu. Ancak ben müdahaleye devam ettim. Aynı zamanda biraz soğukkanlı olmam gerekiyordu çünkü ailesi de oradaydı. Özellikle kızını görünce çok etkilendim. Ben müdahaleye devam ederken ambulansı aradılar ve ben eğitimini aldığım her şeyi ambulanstaki görevlilere anlatmaya başladım. Ambulans takriben yedi sekiz dakika içerisinde olayın yaşandığı bölgeye geldi. Ambulansta gelen dört kişi vardı. Ambulansla gelenlerle birlikte çalışarak kalp krizi geçiren kişiye müdahalede bulunduk. Çünkü onlarda bir yandan damar yolu açıyordu, bir yandan da adrenalin verdiler. Adam ambulansla gidene kadar bekledim ve sonrada oradan ayrıldım.”

YENİDÜZEN: Size çağrı yapan sağlık yetkilileriyle iletişim kurdunuz mu?

Şaziye Azimkar: “Evet, eve gittikten sonra Kıbrıs’ın güneyinde bulunan ve bana ilk yardım eğitimi veren kişiyi aradım. Eğitmenime yaptığım adımları tek tek sırasıyla anlattım ve ‘adam kimdir tanımıyorum yaşayacak mı bilmiyorum sadece size bilgi vermek istedim’ dedim. Hemen akabinde bana Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığının ‘hayata geri getirme’ adında bir departmanının olduğunu ve bu departmanın yöneticisinin bana ulaşmaya çalıştığını söyledi. Bu birimin başkanını aradım ve beni tebrik etti ‘sen olmasaydın bu kişi şuan yaşamıyordu’ dedi.

Daha sonra ise Kıbrıs Ambulans Derneği’nin direktörü bu kişi bana ulaşsın diye sosyal medya üzerinden bir çağrı yaptı ama benim bundan da haberim yoktu. Eğitmenim bana bunu da gönderdi ve lütfen bu kişiye ulaş dedi. Bende yetkili kişiyi aradım ve o da bana teşekkür etti.”

YENİDÜZEN: İlkyardım yaptığınız kişinin sağlık durumu hakkında bilgi aldınız mı?

Şaziye Azimkar: “yetkililere ulaşıp aynı gün bilgi de aldım. İlk gün öğleden sonra konuştuğumda durumun kritik olduğunu söylediler ancak bir gün sonra konuştuğum zaman durumunun iyiye gittiğini ve anjiyo olacağını söylediler. “

YENİDÜZEN: Ne tür bir ilkyardım eğitimi aldınız ve defibrilatörü nasıl temin ettiniz?

Şaziye Azimkar: “Ben Kıbrıs’ın güneyinde yer alan iki toplumlu bir projede çalışıyorum ve devlet buradaki kurumlarda ilk yardım eğitimini zorunlu tutuyor. Çalıştığınız herhangi bir kurumda bu eğitimi almak içinde kuruma yüzde 70’lik bir maddi destekte bulunuyor. Ben ise; kalp masajı (CPR), defibrilatörü kullanabilmek, boğulmaya müdahale etmek, yaralı bölgeyi sarmak ve yaralı bölgeye turnike yapabilmek içindi eğitim aldım.

Defibrilatörü alışveriş merkezinden temin ettiler. Kıbrıs’ın güneyinde bir yasa var ve bu yasa hizmet veren alışveriş merkezlerinin bu cihazı bulundurmasını zorunlu kılıyor.”

YENİDÜZEN: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Şaziye Azimkar: “Sosyal medyadaki yorumları okuyorum… Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum diye, günün sonunda insan insandır, can da candır. Hepimiz biriz o yüzden böyle bir aileye yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum.”

Kıbrıslı Türk kadın güneydeki alışveriş merkezinde hayat kurtardı