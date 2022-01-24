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Lefkoşa: Özyiğit seçilemedi, UBP 7, CTP 6 vekil çıkardı…

Lefkoşa: Özyiğit seçilemedi, UBP 7, CTP 6 vekil çıkardı…

Lefkoşa’da 231 sandık sonucuna göre; 2018 seçimlerinde 4 vekille Meclis’e giren CTP’de sayı 6’ya yükseldi.

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Lefkoşa’da 231 sandık sonucuna göre; 2018 seçimlerinde 4 vekille Meclis’e giren CTP’de sayı 6’ya yükseldi.

UBP’de 2018 seçimlerine kıyasla vekil sayısını 6’dan 7’ye çıkardı.

HP, 2 vekilden 1’e geriledi.

DP ve YDP mevcut milletvekili sayısını korudu. TDP ise Genel Başkan Özyiğit, seçilemedi.

Bölgedeki katılım oranı % 56.48 oldu, 36 bin 953 seçmen oy kullandı.

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