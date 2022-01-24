Lefkoşa: Özyiğit seçilemedi, UBP 7, CTP 6 vekil çıkardı…
Lefkoşa’da 231 sandık sonucuna göre; 2018 seçimlerinde 4 vekille Meclis’e giren CTP’de sayı 6’ya yükseldi.
A+A-
Lefkoşa’da 231 sandık sonucuna göre; 2018 seçimlerinde 4 vekille Meclis’e giren CTP’de sayı 6’ya yükseldi.
UBP’de 2018 seçimlerine kıyasla vekil sayısını 6’dan 7’ye çıkardı.
HP, 2 vekilden 1’e geriledi.
DP ve YDP mevcut milletvekili sayısını korudu. TDP ise Genel Başkan Özyiğit, seçilemedi.
Bölgedeki katılım oranı % 56.48 oldu, 36 bin 953 seçmen oy kullandı.
Bu haber toplam 198 defa okunmuştur
Etiketler : seçim, seçim 2022