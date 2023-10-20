Lefkoşa Maratonu’na YENİDÜZEN de katıldı

"Şampiyonlar İçin Söz Verdik" sloganı ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’na YENİDÜZEN haber merkezi de katıldı.

Maratondan elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak ve şampiyonların adlarının yaşatılacağı eğitim kampüsünün yapımı için değerlendirilecek.

Yaş Kategorileri

10 ve 21 km yaş kategorileri 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60+ yaş olarak belirtildi.

Koşu Başlangıç Saatleri

Koşu başlangıç saatleri 21 km için 07.00, 10 km. için 07.30 4 km. halk koşusu için de 10.30 olacak.

Kayıt Ücretleri

Kayıt ücretleri 21 kilometre için 1.000 TL, 10 kilometre için 750 TL ve 4 kilometre halk koşusu için 100 TL olarak belirlendi.

Sponsorlar ve Katkı Koyanlar

Yan Sponsor - Saka Su ve Puma

4.5G Sponsoru - Kuzey Kıbrıs Turkcell

Radyo Sponsoru - Radyo Juke

Katkı Koyanlar - China Bazaar, Bosch, Red7Oil, Elite Hospital, Onbaşı LTB, Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti., Kale Boya, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği