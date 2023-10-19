Depremde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz için 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan Lefkoşa Maratonu’na Kıbrıs Vakıflar İdaresi de katkı sağladı.

Ülkenin dört bir yanından kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan büyük organizasyonda şampiyonlarımızın adı Lefkoşa sokaklarında büyük bir sevgi ve özlemle yankı uyandıracak.

“Şampiyonlar İçin Söz Verdik” sloganıyla oluşturulacak olan etkinlikten elde edilen gelir ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile gerçekleştirdikleri işbirliği neticesinde 4 öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlayan Evkaf, Şampiyon Melekler adına düzenlenen her türlü etkinliğe destek olmaya devam ediyor.