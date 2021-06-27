 Lefkoşa - Mağusa anayolu'nun bir kısmı tek şerit

Lefkoşa - Mağusa Anayolunun, Haspolat çemberi ve Hocaoğlu Benzin istasyonunu geçtikten sonraki Mağusa istikametine giden çift şeritli yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı tek şeride düşürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında tek şeride düşürülen yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.