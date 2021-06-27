Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Volkan Kadir Güngör hayatını kaybetti
 Lefkoşa - Mağusa anayolu'nun bir kısmı tek şerit

 Lefkoşa - Mağusa anayolu'nun bir kısmı tek şerit

 Lefkoşa - Mağusa  Anayolunun, Haspolat çemberi ve Hocaoğlu Benzin istasyonunu geçtikten sonraki  Mağusa istikametine giden çift şeritli yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı tek şeride düşürüldü.

A+A-

 Lefkoşa - Mağusa  Anayolunun, Haspolat çemberi ve Hocaoğlu Benzin istasyonunu geçtikten sonraki  Mağusa istikametine giden çift şeritli yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı tek şeride düşürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada,  çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında tek şeride düşürülen yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Bu haber toplam 177 defa okunmuştur
Etiketler :