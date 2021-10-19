Lefkoşa-Mağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları başlıyor

Lefkoşa-Mağusa bölünmüş anayolunun, Lefkoşa-Mağusa güzergâhında yarın iyileştirme çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın başlayacak yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.