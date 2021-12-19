Lefkoşa Kaymakamlığı'nda bir çalışanın test sonucu pozitif
Lefkoşa Kaymakamlığı'nda bir personelin testinin pozitif çıkması sonucu yarından itibaren bir hafta süreyle Dernekler, Hali Araziler, Yabancıların Evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümlerinde çalışmalara ara verildi.
Lefkoşa Kaymakamlığı, bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle yarından itibaren bir hafta süreyle Dernekler, Hali Araziler, Yabancıların Evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümlerinin çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.
Konu hakkında yapılan açıklama şöyle:
"Lefkoşa Kaymakamlığımızda yapılan rutin PCR taraması sonucunda, bir personelimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu nedenle, sağlık riski yaratmadan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Lefkoşa Kaymakamlığımızın Dernekler, Hali araziler, Yabancıların evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümleri bir hafta süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Kaymakamlığımızın bir hafta süre ile çalışmalarına ara verdiği kapalı bölümleri dışında kalan Kimlik İşlemleri, doğum-ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri bölümleri açık olup hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"