Lefkoşa Kaymakamlığı'nda bir çalışanın test sonucu pozitif

Lefkoşa Kaymakamlığı, bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle yarından itibaren bir hafta süreyle Dernekler, Hali Araziler, Yabancıların Evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümlerinin çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.

Konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Lefkoşa Kaymakamlığımızda yapılan rutin PCR taraması sonucunda, bir personelimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu nedenle, sağlık riski yaratmadan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Lefkoşa Kaymakamlığımızın Dernekler, Hali araziler, Yabancıların evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümleri bir hafta süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Kaymakamlığımızın bir hafta süre ile çalışmalarına ara verdiği kapalı bölümleri dışında kalan Kimlik İşlemleri, doğum-ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri bölümleri açık olup hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"