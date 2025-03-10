Lefkoşa, İskele, Lefke ve Gazimağusa belediye başkanları DAÜ’de panele katılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen “13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında Çarşamba günü panel düzenlenecek.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, saat 14.30’da başlayacak panelde, DAÜ mezunu olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yanı sıra ev sahibi belediye olarak Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, “Eşitlik ve Sosyal Adalet” konusunu ele alacak.

DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, öğrenciler belediye başkanları ile bir araya gelecek, yerel yönetimlerde eşitlik ve sosyal adalet kavramlarının nasıl uygulandığını irdeleyecek.