Lefkoşa için ilk başvuru Olguner’den

Mimar Onur Olguner, CTP’den Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı’na adaylık başvurusu yaptı.

Olguner, başvurusunu sosyal medya hesabından paylaştı, “Belediyecilik ve vizyon projeleriyle geçen 10 yılın ardından kolumuzun altında Lefkoşa için hazırladığımız vizyon projeleriyle başvurumuzu yaptık” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı şöyle: Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adaylığı için başvuruyu yaptık dostlar. Dile kolay, belediyecilik ve vizyon projeleriyle geçen 10 yılın ardından kolumuzun altında Lefkoşa için hazırladığımız vizyon projeleriyle başvurumuzu yaptık.

İnandığımız hayallerle bu yola çıktık. Bu yolda yanımda olan ve olacak herkese teşekkürü borç bilirim.