Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu İrmar Market bölgesinde 2,5 kilometrelik bariyer yapımı tamamlandı
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu İrmar Market bölgesinde yayaların kontrolsüz geçişini önlemek amacıyla başlattığı 2,5 kilometrelik bariyer yapımını tamamladı.
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu İrmar Market bölgesinde yayaların kontrolsüz geçişini önlemek amacıyla başlattığı 2,5 kilometrelik bariyer yapımını tamamladı.
Belediye çalışanlarının gece gündüz özverili çalışmalarıyla tamamlanan proje, bölgedeki yaya güvenliğini artırmayı hedeiyor.
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çalışmaya emek veren belediye personeline teşekkür ederek şunları söyledi:
“Yayaların kontrolsüz şekilde karşıdan karşıya geçmesini önlemek amacıyla başlattığımız 2,5 kilometrelik bariyer yapımı, belediye emekçilerimizin özverili çalışmalarıyla tamamlandı. Bu önemli çalışmada gece gündüz emek veren tüm belediye çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”
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Etiketler : gönyeli-alayköy belediyesi, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu