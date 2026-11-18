Kıbrıs’ın kuzeyinde gazetecilere yönelik tehdit, hakaret ve baskılar artarak devam ediyor. Son olarak YENİDÜZEN Gazetesi Muhabiri Recep Dal, EL-SEN’in AKSA tarafından Bangladeş’ten ülkeye getirilen yaklaşık 20 yıllık jeneratörlerle ilgili Mağusa Serbest Liman’da gerçekleştirdiği eylemi takip ettiği sırada tehdit ve hakarete maruz kaldı.

Jeneratörleri görüntülediği sırada çektiği fotoğrafları silmesi yönünde baskı gören muhabirimiz, talebi reddetmesi üzerine bir liman personelinin tehdidi ve hakaretleriyle karşılaştı.

Olayın ardından gazetemizde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) yönlendirdiği avukat eşliğinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giden çalışanımız, ilgili kişi hakkında şikâyette bulundu. Konuyla ilgili tahkikat başlatılacağı öğrenildi.

YENİDÜZEN Gazetesi olarak baskılara boyun eğmeyeceğimizi ve yürütülecek tahkikatın takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Gazeteciler Birliği ve Basın Sen'den ortak açıklama:

"Gazetecilere yönelik şiddet ve baskı artık kabul edilemez boyutta"

Öte yandan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), hem Recep Dal’ın Serbest Liman’da maruz kaldığı tehdit ve engellemeye hem de dün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yaşanan benzer nitelikteki olaya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

“Gazetecilere yönelik şiddet ve baskı artık kabul edilemez boyutta” başlığıyla yayımlanan açıklamada, son 24 saat içerisinde iki ayrı noktada meslektaşlarına yönelik yaşanan olayların büyük kaygı ve öfkeyle takip edildiği belirtildi. Gazetecilerin görevlerini yaparken tehdit, baskı ve hakaretle karşı karşıya bırakılmasının, hatta çalıştıkları kurumların içerisinde fiziksel şiddete maruz kalmasının artık münferit olaylar olarak değerlendirilemeyecek bir noktaya ulaştığı vurgulandı.

Ortak açıklamada, BRTK’da müdür yetkileriyle donatılmış koordinatör olarak görev yapan Gül Uzun hakkında gündeme gelen iddialara da dikkat çekildi.

Birlik ve sendikaya ulaşan bilgilere göre, yaşadığı bir soruna çözüm bulunması talebiyle Uzun’a başvuran kadın basın emekçisinin önce sözlü, ardından fiziksel saldırıya uğradığı öne sürüldü. Meslektaşlarının olayın ardından polise şikâyette bulunduğu ve darp raporu almak amacıyla devlet hastanesine başvurduğu aktarıldı.

Bir kamu kurumunda geniş idari yetkiler kullanan bir yönetici hakkında böylesine ciddi bir iddianın görmezden gelinemeyeceği belirtilen açıklamada, hiç kimsenin kendisine verilen yetkiyi çalışanlar üzerinde baskı kurmak, tehdit oluşturmak veya anlaşmazlıkları güç kullanarak çözmek için kullanamayacağı ifade edildi.

KTGB ve Basın-Sen, BRTK Yönetim Kurulu ile Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunarak Gül Uzun’a tanınan müdür yetkilerinin derhal geri alınmasını, idari yetkilerinin askıya alınmasını ve olayla ilgili bağımsız, kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını istedi.

Açıklamada, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi ve çalışanların kendilerini güvende hissedebilmesi için bu adımların zorunlu olduğu kaydedilerek, gerekli adımların atılmamasının yaşananlara göz yumulduğu ve ilgili kişinin korunduğu yönünde soru işaretleri yaratacağı belirtildi.

Serbest Liman’da yaşanan olaya da geniş yer verilen ortak açıklamada, YENİDÜZEN muhabirinin EL-SEN’in eylem ve basın açıklamasını takip ettiği sırada baskı, tehdit ve hakarete maruz kaldığı hatırlatıldı.

Gazeteci Recep Dal'ın jeneratörleri görüntülediği sırada liman çalışanları tarafından fotoğrafları silmeye zorlandığı, polise şikâyet edilmekle tehdit edildiği ve ardından çalışanlardan birinin üzerine yürüyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu belirtildi. Olayın fiziksel saldırıya dönüşmesinin ise alanda bulunan EL-SEN yetkililerinin müdahalesiyle engellendiği aktarıldı.

Meslektaşlarının orada kişisel bir nedenle değil, kamuoyunu ilgilendiren bir gelişmeyi haberleştirmek amacıyla bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bir gazetecinin çektiği fotoğrafları sildirmeye çalışmanın, yayınını engellemenin, tehdit etmenin ve üzerine yürümenin basın özgürlüğüne açık bir müdahale olduğu vurgulandı.

KTGB ve Basın-Sen, Serbest Liman yönetimi ile ilgili makamları, gazetecinin görevini yapmasını engellemeye çalışan ve tehdit ve hakarette bulunan kişiler hakkında gerekli idari incelemeyi derhal başlatmaya çağırdı.

Son dönemde gazetecilere yönelik saldırı, tehdit ve engelleme girişimlerinin giderek arttığına işaret edilen açıklamada, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yaşanan saldırıların ardından BRTK ve Serbest Liman’da meydana gelen olayların, basın emekçilerinin çalışma güvenliğinin ciddi bir sorun haline geldiğini bir kez daha gösterdiği kaydedildi.

“Gazetecilik suç değildir” denilen açıklamada, fotoğraf çekmenin, görüntü almanın, soru sormanın, kamu kurumlarını takip etmenin ve kamuoyunu ilgilendiren gelişmeleri halka aktarmanın gazetecinin görevi olduğu vurgulandı. Kamu kurumlarının gazetecilerin susturulacağı, çalışanların baskı altında tutulacağı veya şiddetin normalleştirileceği alanlar olmadığı ifade edildi.

KTGB ve Basın-Sen, her iki olayın da takipçisi olacaklarını belirterek, BRTK’da saldırıya uğradığını bildiren kadın basın emekçisinin ve Serbest Liman’da tehdit ve engellemeyle karşı karşıya kalan gazetecinin yanında olduklarını açıkladı.

Yetkililere vakit kaybetmeden sorumluluk alma çağrısı yapılan açıklama, “Gereğini yapın. Gazetecilerin ve basın emekçilerinin güvenliğini sağlayın. Şiddete, tehdide ve baskıya karşı cezasızlık yaratmayın” ifadeleriyle son buldu.