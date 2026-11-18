Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), YENİDÜZEN emekçisi Recep Dal’ın Mağusa Serbest Liman’da görevini yaptığı sırada tehdit ve hakarete maruz kalmasına tepki göstererek, olayın takipçisi olacaklarını ve yasal haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

DEV-İŞ, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin basını susturmaya yönelik yasalarıyla başlayan sürecin, Fatma Ünal davasının karar duruşmasında basın emekçilerine yönelik saldırılarla yeni bir boyuta taşındığını belirtti. Federasyon, Recep Dal’a yönelik saldırının da bu sürecin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Açıklamada, EL-SEN’in AKSA tarafından Bangladeş’ten getirilen jeneratörlerle ilgili Mağusa Serbest Liman’da düzenlediği eylemi takip eden Recep Dal’ın, jeneratörleri fotoğrafladığı sırada liman personelinin baskısıyla karşılaştığı kaydedildi.

Dal’ın fotoğrafları silmesi yönündeki baskıya direndiği, bir liman personeli tarafından tehdit ve hakarete maruz bırakıldığı belirtildi.

“İlgili kişi hakkında polise şikayette bulunuldu”

DEV-İŞ, olayın ardından federasyonun yönlendirdiği avukat eşliğinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne gidilerek ilgili kişi hakkında şikâyette bulunulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılacağı bilgisinin alındığını belirten federasyon, gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını, sürecin takipçisi olacaklarını ve yasal haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

Basın özgürlüğünün toplumun haber alma hakkının ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hükümete de tepki gösterildi.

DEV-İŞ, “Bu tür olayların yaşanmasına zemin hazırlayan hükümete çağrımızdır: Bu halk sizden bıkmıştır! Halk, demokrasisine ve özgür basınına sahip çıkmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Federasyon, Recep Dal’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bizim mücadelemiz ise bıkmadan, yorulmadan devam edecek” mesajını verdi.