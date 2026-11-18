AB Bilgi Merkezi “Haydi, birlikte dönüştürelim, üretelim ve yaratıcılığımızı keşfedelim” sloganıyla “Yaratıcı Dönümüm Fuarı” düzenliyor.

AB tarafından finanse edilen etkinlik cumartesi günü AB Bilgi Merkezi bahçesinde 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin yanlarında atölyelerde kullanmak üzere kumaş parçaları, eski kıyafetler, boncuklar ve kullanılmayan kâğıtlar getirebileceği ancak malzeme getirmenin zorunlu olmadığı belirtildi.