Lefkoşa-Girne ana yolunda araç yangını
Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hillarion Kavşağı yakınlarında bu sabah saat 07.30 sıralarında seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hillarion Kavşağı yakınlarında bu sabah saat 07.30 sıralarında seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, KU 519 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında aracın motor bölümü, ön lastikleri, ön camı, ön kaputu ve ön göğüs kısmı yandı.
İtfaiye ekiplerince söndürülürken yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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