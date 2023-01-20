Lefkoşa Gençlik Ormanı’na yarın fidan dikilecek

Yeşil Barış Hareketi, "300 bin Ağaç Lefkoşa" ve CYENS ile yürüttüğü "CO-FOR-IT (Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Ağaçlandırma İşbirliği) projesi" kapsamında yarın Lefkoşa’da fidan dikim gerçekleştirecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin üst kısmındaki Lefkoşa Gençlik Ormanı'nda saat 10.00’da Orman Dairesi'nin katkılarıuyla ağaçlandırılma yapılmamış alanlar ağaçlandırılacak.

Etkinliğe Lefkoşa Gençlik Derneği ve Orman Mühendisleri Odası da destek verecek.

Açıklamada, iklim krizinin artık Kıbrıs'a da iyiden iyiye hissedilmeye başladığına vurgu yapılarak, kuraklaşma ve iklim değişikliği ile mücadelede ağaçların önemine dikkat çekmenin amaçlandığı kaydedildi.