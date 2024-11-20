Lefkoşa-Gazimağusa yolunda yol işaretleme yapılıyor

Lefkoşa-Gazimağusa bölünmüş ana yolu güzergâhlarında, 27 Kasım’a kadar yol işaretleme yapılacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, 27 Kasım’a kadar, Lefkoşa - Gazimağusa bölünmüş ana yolunda, yatay işaretleme ve yol çizgileme faaliyetlerinin yapılacağı belirtildi.

Güzergahta dikkatli ve yavaş seyredilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.