Lefkoşa-Gazimağusa yolunda yol işaretleme yapılıyor
Lefkoşa-Gazimağusa bölünmüş ana yolu güzergâhlarında, 27 Kasım’a kadar yol işaretleme yapılacak
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Lefkoşa-Gazimağusa bölünmüş ana yolu güzergâhlarında, 27 Kasım’a kadar yol işaretleme yapılacak
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, 27 Kasım’a kadar, Lefkoşa - Gazimağusa bölünmüş ana yolunda, yatay işaretleme ve yol çizgileme faaliyetlerinin yapılacağı belirtildi.
Güzergahta dikkatli ve yavaş seyredilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.
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