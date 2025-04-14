Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda araç yangını
Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda İnönü Kavşağı yakınlarında seyreden bir araçta yangın meydana geldi, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
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Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda İnönü Kavşağı yakınlarında seyreden bir araçta yangın meydana geldi, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Polis açıklamasına göre saat 19.20 sıralarında, Gazimağusa istikametine doğru seyreden SD 030 plakalı araçta meydana gelen yangının sebebi henüz tespit edilemedi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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