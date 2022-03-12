Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nda birincilik Şaziye Kurt’un…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen “Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması” sonuçları açıklandı.

Tevfik İleri, Ümit İnatçı ve Hasan Hüseyin’den oluşan seçici kurul dün LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda toplanarak eserlerle ilgili değerlendirmesini yaptı ve dereceye girenleri açıkladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, yarışmada birincilik ödülünü Şaziye Kurt kazanırken, ikincilik ödülünü Mehmetali Karahasan ve üçüncülük ödülünü de Melek Kaptanoğlu kazandı.

Seçici kurul ayrıca Hüseyin Kocaismail’i “Nevin Yüksek Özel Ödülü” ve Sinan Özer’i de “Ersin Taşer Özel Ödülü”ne layık gördü.

Çekimler 5 Mart Cumartesi günü LTB sınırları içinde yapıldı

Lefkoşa’da bir ilk olan ve 5 Mart Cumartesi günü LTB sınırları içinde yapılan yarışmada, Büyük Han’da kurulan düzenleme kuruluna kayıtlarını yaptıran yarışmacılar sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında fotoğraflarını çekti ve kayıt yaptırdıkları uygun kapasitede tek bir hafıza kartına yaptıkları çekimlerden seçtikleri en fazla 5 fotoğrafı düzenleme kuruluna teslim etti.

Yarışmaya 135 fotoğrafla 27 yarışmacı katıldı

Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi, LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihi ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlenen yarışma çerçevesinde 27 yarışmacı toplam 135 fotoğrafla yer aldı ve toplam 30 fotoğraf sergilenmeye layık bulundu.

Sergi ve ödül töreni, Yıltan Taşçı Akademi’nin 4-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği Lefkoşa 1.Fotoğraf Günleri’nin ilk gününde Merkez Lefkoşa’da saat 18.00’de yapılacak.