Lefkoşa, Brüksel'den göç için acil bir eylem planı hazırlanmasını talep etti

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ioannou göç konusunda Kıbrıs'ın içinde bulunduğu dramatik durumu anlattı.

Brüksel'de Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi’nde konuşan İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou, ülkenin göçmen sorununu yönetme kapasitesinin tükendiğini belirtti.

Türkiye'nin düzensiz göçü araçsallaştırmasının ve düzensiz göçmenleri hedef alarak adanın kuzeyine yönlendirmesinin yadsınamaz bir sonucu olduğunun altını çizen Ioannou, göç sorunuyla başa çıkmak amacıyla Doğu Akdeniz için özel bir Eylem Planının acilen hazırlanması gerektiğini vurguladı.