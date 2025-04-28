Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunu Ankara’da sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu 20’nci Ankara Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, TC Devlet Tiyatroları'nın daveti üzerine Ankara’da Pursaklar Sahnesi'nde 4 temsil yapan oyun 2 bin civarında çocuk seyirciye ulaştı.

Ankara Devlet Tiyatroları festivalin anı plaketini ve teşekkür belgesini Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na takdim etti.

Öte yandan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nazım Ced, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Aykut, TC Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek ortak projeleri görüştü. Ziyarette “Uçan Bisiklet” oyununun yazar ve yönetmeni Hatice Tezcan da yer aldı.